Рязанцев предупредили о сильном ветре и тумане

Погода ухудшится в ночь на среду и продлится до первой половины дня 22 июня. Метеопредупреждение выпустило региональное управление МЧС.

В Рязанской области ожидаются сильный ветер и туман. Метеопредупреждение во вторник, 21 июня, выпустило региональное управление МЧС.

В ночь на среду, 22 июня, и в первой половине дня на территории региона сохранятся грозы, местами сильный дождь.

Также усилится ветер — порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. В отдельных районах ожидается туман с видимостью 200-500 метров.