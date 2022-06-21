Рязанца осудят за убийство собутыльника

Обвиняемый ударил ножом знакомых, один скончался, других удалось спасти.

В Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1955 года рождения, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство двух человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

30 июня 2021 года между пьяными мужчинами произошел конфликт из-за собранных на покупку спиртного денег, которые якобы присвоил обвиняемый. Во время конфликта обвиняемый ударил ножом знакомых, предъявивших претензии несколько раз в область жизненно важных органов и крупных кровеносных сосудов. Один из потерпевших скончался на месте, второй смог убежать и позвать на помощь. Жизнь двух раненых удалось спасти.

Злоумышленника задержали «по горячим следам».

В отношении него возбудили уголовное дело, которое направили в суд.