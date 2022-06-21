Российские мобильные операторы начали брать плату за покупку сим-карт

Отмечается, что это связано с ростом затрат компаний на предоставление услуг и самих сим-карт.

В России некоторые мобильные операторы начали брать с клиентов плату за покупку сим-карт. Об этом передает РИА Новости .

Отмечается, что это связано с ростом затрат компаний на предоставление услуг и самих сим-карт.

В «Мегафоне» сообщили, что при подключении нового абонента 50 рублей из первоначального взноса спишутся за активацию номера. С 21 июня подключение новых абонентов станет платным из-за роста стоимости закупки сим-карт, отметили в «Билайне».

В Tele2, МТС и Yota информацию пока не прокомментировали.