Родителей учеников продолжают не пускать в спорткомплекс «Комета» в Рязани

Отмечается, что родителей не пускают из-за «рекомендаций Роспотребнадзора».

В Рязани родителей учеников не пускают в спортивный комплекс «Комета». Информация об этом появилась в группе « Новости Рязани ВКонтакте ».

Отмечается, что родителей не пускают из-за «рекомендаций Роспотребнадзора».

«Что это за „рекомендации“, мне непонятно? В Рязани с конца мая отменен масочный режим», — возмутились рязанцы.

В посте говорится, что родители не могут встретить детей и посмотреть на их спортивные успехи. Также отмечается, что рязанцы жалуются на работу сотрудников спорткомплекса и плохое состояние здания.