Ректор РГРТУ проведет прямую трансляцию с абитуриентами

Михаил Чиркин ответит на самые актуальные и волнующие всех вопросы. Он также расскажет все про приемную кампанию и поступление в вуз в 2022 году.

Ректор РГРТУ имени Уткина Михаил Чиркин проведет прямую трансляцию для абитуриентов и их родителей. Об этом во вторник, 21 июня, сообщила пресс-служба вуза.

Онлайн-трансляция состоится 22 июня в 17.00 в соцсети во «ВКонтакте». Михаил Чиркин ответит на самые актуальные и волнующие всех вопросы. Он также расскажет все про приемную кампанию и поступление в вуз в 2022 году.

Трансляцию сохранят в сообществе РГРТУ. Она будет доступна к просмотру для всех желающих.