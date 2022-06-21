По Рязани с 27 июня пустят 40 московских автобусов

Соответствующее решение на комитете по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры озвучил начальник Управления транспорта города Вениамин Синяков.

В Рязани со следующей недели пустят 40 московских автобусов. Соответствующее решение во вторник, 21 июня, на комитете по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры озвучил начальник Управления транспорта города Вениамин Синяков.

По его словам, это будут автобусы марки «ЛиАЗ». Он также отметил, что транспорт 2011-2012 годов выпуска. Их пробег составляет 300-600 тысяч километров.

Также Рязани передали еще 22 неисправных автобуса, которые планируют отправить на запчасти.