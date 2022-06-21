Малков поручил Сорокиной разобраться с качеством воды в Рязани

Мэр назвала причины жалоб горожан.

Врио главы региона Павел Малков поручил мэру Елене Сорокиной разобраться с обращениями жителей по качеству водопроводной воды. Об этом она написала на странице «ВКонтакте».

Сорокина рассказала, что ко всем горожанам, обратившимся в «Водоканал» в период весеннего половодья и начала лета, выезжали на место специалисты. Выяснилось, что инциденты были связаны с состоянием внутриквартальных водопроводных сетей.

Мэр заявила, что сейчас жалобы жителей могут быть связаны с подготовкой к новому отопительному сезону, поскольку ведется опрессовка.

По ее словам, обращения, поступившие в соцсетях, оперативно передают специалистам.

«Сотрудники лаборатории готовы выехать по указанным адресам для взятия проб», — говорится в сообщении.

Сорокина рассказала, что во вторник, 21 июня, посетила Дядьковский затон, чтобы обсудить текущую ситуацию с руководством «Водоканала».

«Летом прошлого года были проведены дноуглубительные работы — расчистка акватории с помощью механизированных плавсредств. Итог — 15 тысяч кубических метров иловых отложений были подняты со дна», — написала мэр.

Она сообщила, что также были прочищены оголовки, рыбозащитные решетки и внутренняя поверхность труб, входящих в систему водозабора. Дно углубили до пяти метров в районе оголовков. Сорокина пообещала повторить чистку после разработки проекта.

Она отметила, что за последний год на предприятии внедрили комплекс по улучшению воды.

«Так, мокрые камеры на станции первого подъема стали чиститься ежеквартально — раньше это делали раз в полугодие. Кроме того, в прошлом году на территории Окской ОВС построены три артезианские скважины, и доля артезианской воды увеличена до 60 процентов — этот показатель будем держать и дальше», — говорится в посте.

Сорокина добавила, что сейчас идет строительство трех скважин в Солотче и станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания на Окском водозаборе. По ее словам, контроль за состоянием воды продолжается.