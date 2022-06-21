Котяков заявил о росте напряженности на российском рынке труда

По его словам, на ситуацию во многом влияют иностранные компании.

Министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков сообщил, что на российском рынке труда в июне начали расти напряженность и безработица. Об этом передает РИА « ФАН ».

По его словам, на ситуацию во многом влияют иностранные компании. Глава ведомства отметил, что давление растет, несмотря на меры, предпринимаемые властями.

Отмечается, что с 1 марта по 1 июня число безработных в России было в районе 660-680 тысяч человек, но с начала первого месяца лета выросло число людей, пришедших в службы занятости.