Во вторник в Рязанской области ожидаются дожди
Прогноз погоды на 21 июня опубликовало региональное управление МЧС.
В Рязанской области во вторник, 21 июня, ожидаются дожди. Прогноз погоды опубликовали на
Во вторник ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Кратковременные осадки возможны днем.
Ветер юго-западный с переходом на восточный со скоростью 4-9 м/c.
Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +8, +13 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +19, +24 градусов.