В Рыбновском районе столкнулись легковушка и грузовик

Авария случилась в понедельник, 20 июня.

В Рыбновском районе столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в понедельник, 20 июня, примерно в 6:20, на 479 километре трассы «Золотое кольцо».

По предварительным данным, между собой столкнулись Hyundai Accent и грузовик Scania.

В результате аварии пострадал 37-летний водитель легковушки. Ему оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка. Обстоятельства уточняются.