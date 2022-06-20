В Рязанской области мотоциклист столкнулся с «Ладой»

Водитель мотоцикла получил травмы, его доставили в больницу.

В Рязанской области столкнулись мотоцикл Honda и Lada Granta. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в воскресенье, 20 июня, примерно в 17:25, в Кораблинском районе на дороге Рязань-Ряжск. 34-летний рязанец на мотоцикле не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Lada Granta, за рулем которой был 52-летний рязанец.

Водитель мотоцикла получил травмы, его доставили в больницу. Проводится проверка.