В Рязанской области к реальному сроку приговорили мужчину, севшего за руль пьяным

Мужчину приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы.

В Рязанской области 32-летнего дважды судимого мужчину приговорили к реальному сроку за управление автомобилем в пьяном состоянии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчину осудили после случая, произошедшего 14 декабря 2021 года. Он выпил и вечером сел за руль автомобиля и начал движение, чтобы развернуть машину и припарковать ее в другом месте. Его остановила полиция, которая установила, что мужчина пьян. Также это подтвердилось при медицинском освидетельствовании.

Суд учел, что у мужчины есть несовершеннолетние дети. Ранее его дважды судили за управление машиной в пьяном состоянии.

Ему назначили год лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением машиной на срок пять с половиной месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил.