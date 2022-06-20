В Рязани пьяные женщины сломали информационное табло

Инцидент произошел в районе дома № 25 корпус 3 по улице Полетаева.

Пользователи соцсетей пожаловались на портящих имущество пьяных рязанок. Ролик появился в группе « Новости Рязани ВКонтакте ».

Как указано в посте, инцидент произошел в ночь на понедельник, 20 июня, около дома № 25 корпус 3 по улице Полетаева. На кадрах видно, как три женщины подходят к воротам. Две из них сломали информационное табло. После этого они убежали.

По версии автора поста, женщины были пьяны.

Как сообщили РЗН. инфо в рязанском УМВД, в полицию не поступали заявления или сообщения о случившемся. Правоохранители проверят видео на предмет противоправных действий.