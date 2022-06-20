В Рязани повторно рассмотрят условия содержания тигра в квартире в Дягилеве

Рязанский облсуд рассмотрел апелляционная жалоба на решение Московского районного суда по иску ЖК «Дягилево» к Приокскому межрегиональному управлению Росприроднадзора об оспаривании решений после проверки условий содержания тигра. Об этом сообщил
Истец указал, что один из собственников дома содержит тигра на приусадебном участке. Соседи обратились к председателю правления кооператива, чтобы хищника удалили с территории.
Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора провело проверку и заявило, что нарушения требований законодательства в действиях владельца тигра отсутствуют. В ведомстве объяснили, что животное не входит в перечень включенных в Красную книгу и приобретено владельцем до 1 января 2020 года. Управление пришло к выводу о возможности содержания тигра его владельцем до наступления естественной смерти животного.
Московский районный суд Рязани установил, что оснований для признания незаконными оспариваемых решений нет, поскольку тигр был приобретен до 1 января 2020 года, и отказал в требованиях, заявленных ЖК «Дягилево».
Суд апелляционной инстанции установил, что документы, представленные владельцем, не подтверждают, что животное было приобретено до 1 января 2020 года. Ответчик не выяснил обстоятельства приобретения животного у первичного владельца, а также не была проведена проверка соблюдения требований о безопасности других граждан и сохранности их имущества, условий содержания животного, исключающих возможность свободного и неконтролируемого передвижения животного по территории жилищного кооператива.
Судебная коллегия решила, что проверка была проведена не полностью, отменила решение районного суда и обязала Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора повторно рассмотреть указанное обращение.
Напомним, тигр живет в квартире на улице Авиационной. Владелец рассказал о жизни питомца.