В Рязани повторно рассмотрят условия содержания тигра в квартире в Дягилеве

Тигр живет в квартире на улице Авиационной.

Рязанский облсуд рассмотрел апелляционная жалоба на решение Московского районного суда по иску ЖК «Дягилево» к Приокскому межрегиональному управлению Росприроднадзора об оспаривании решений после проверки условий содержания тигра. Об этом сообщил сайт суда.

Истец указал, что один из собственников дома содержит тигра на приусадебном участке. Соседи обратились к председателю правления кооператива, чтобы хищника удалили с территории.

Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора провело проверку и заявило, что нарушения требований законодательства в действиях владельца тигра отсутствуют. В ведомстве объяснили, что животное не входит в перечень включенных в Красную книгу и приобретено владельцем до 1 января 2020 года. Управление пришло к выводу о возможности содержания тигра его владельцем до наступления естественной смерти животного.

Московский районный суд Рязани установил, что оснований для признания незаконными оспариваемых решений нет, поскольку тигр был приобретен до 1 января 2020 года, и отказал в требованиях, заявленных ЖК «Дягилево».

Суд апелляционной инстанции установил, что документы, представленные владельцем, не подтверждают, что животное было приобретено до 1 января 2020 года. Ответчик не выяснил обстоятельства приобретения животного у первичного владельца, а также не была проведена проверка соблюдения требований о безопасности других граждан и сохранности их имущества, условий содержания животного, исключающих возможность свободного и неконтролируемого передвижения животного по территории жилищного кооператива.

Судебная коллегия решила, что проверка была проведена не полностью, отменила решение районного суда и обязала Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора повторно рассмотреть указанное обращение.

Напомним, тигр живет в квартире на улице Авиационной. Владелец рассказал о жизни питомца.