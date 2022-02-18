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Владелец тигра из Рязани рассказал о жизни своего питомца
По его словам, к нему неоднократно приходили проверки из разных ведомств.

Владелец тигра, живущего в доме на окраине Рязани, рассказал о жизни питомца. Ролик опубликовали в группе «Город 62 Новости Рязани и области».

По словам мужчины, тигрицу зовут Матильдой. Она живет 2,5 года в частном доме в Дягилеве.

«Неоднократно ко мне приходили проверки из всевозможных организаций. Посмотрели как она живет, чем она питается, как она выглядит. Никаких нарушений не нашли. Просто всегда есть люди, которым что-то не нравится. Им много не нравится: им я не нравлюсь, не нравится мой „кот“», — рассказал мужчина.

Напомним, о том, что в доме на окраине Рязани заметили тигра, стало известно в четверг, 17 февраля. В прокуратуре сообщили, что животное проживает там законно.