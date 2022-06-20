В Рязани полицейские задержали закладчицу
Она действовала в Тверской области.
Полицейские задержали рязанку-закладчицу. Об этом сообщила пресс-служба тверского управления МВД.
Инцидент произошел в Калининском районе Тверской области.
Полицейские обнаружили факт нелегального сбыта крупной партии наркотиков.
По предварительной информации, 34-летняя рязанка привезла в Верхневолжье оптовую партию марихуаны. Она спрятала наркотики в Калининском районе. Женщина хотела продавать вещества через «закладки».
В районе деревни Орша полицейские нашли пакет с растительным веществом. Экспертиза показала, что там хранилось 784 грамма марихуаны.
Женщину задержали в Рязани. Она созналась в преступлениях.
Возбуждено уголовное дело.