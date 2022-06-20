В Рязани полицейские задержали закладчицу

Она действовала в Тверской области.

Полицейские задержали рязанку-закладчицу. Об этом сообщила пресс-служба тверского управления МВД.

Инцидент произошел в Калининском районе Тверской области.

Полицейские обнаружили факт нелегального сбыта крупной партии наркотиков.

По предварительной информации, 34-летняя рязанка привезла в Верхневолжье оптовую партию марихуаны. Она спрятала наркотики в Калининском районе. Женщина хотела продавать вещества через «закладки».

В районе деревни Орша полицейские нашли пакет с растительным веществом. Экспертиза показала, что там хранилось 784 грамма марихуаны.

Женщину задержали в Рязани. Она созналась в преступлениях.

Возбуждено уголовное дело.