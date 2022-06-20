В Рязани обсудят решение конфликтов на парковках у торговых центрах
Круглый стол состоится в среду, 22 июня.
В Рязани обсудят создание общественного автомобильного пространства. Об этом сообщил главный администратор паблика «
Круглый стол состоится в среду, 22 июня, в 19:00, в рязанской «Точке кипения».
Пришедшие обсудят появление в городе места для сбора представителей автомобильных субкультур. Отмечается, что на круглый стол пригласили сотрудников ГИБДД, областного правительства, мэрии, городской думы.
Для участия в мероприятии, необходимо написать в личные сообщения сообщества «
Напомним, в начале июня в соцсетях появились жалобы на ночной дрифт около ТРЦ «Круиз».