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В Рязани обсудят решение конфликтов на парковках у торговых центрах
Круглый стол состоится в среду, 22 июня.

В Рязани обсудят создание общественного автомобильного пространства. Об этом сообщил главный администратор паблика «Подслушано у водителей Рязани» Георгий Парублев в соцсети «ВКонтакте».

Круглый стол состоится в среду, 22 июня, в 19:00, в рязанской «Точке кипения».

Пришедшие обсудят появление в городе места для сбора представителей автомобильных субкультур. Отмечается, что на круглый стол пригласили сотрудников ГИБДД, областного правительства, мэрии, городской думы.

Для участия в мероприятии, необходимо написать в личные сообщения сообщества «ПУВР» или организатору.

Напомним, в начале июня в соцсетях появились жалобы на ночной дрифт около ТРЦ «Круиз».