В Рязани обсудят решение конфликтов на парковках у торговых центрах

Круглый стол состоится в среду, 22 июня.

В Рязани обсудят создание общественного автомобильного пространства. Об этом сообщил главный администратор паблика « Подслушано у водителей Рязани » Георгий Парублев в соцсети «ВКонтакте».

Круглый стол состоится в среду, 22 июня, в 19:00, в рязанской «Точке кипения».

Пришедшие обсудят появление в городе места для сбора представителей автомобильных субкультур. Отмечается, что на круглый стол пригласили сотрудников ГИБДД, областного правительства, мэрии, городской думы.

Для участия в мероприятии, необходимо написать в личные сообщения сообщества « ПУВР » или организатору .

Напомним, в начале июня в соцсетях появились жалобы на ночной дрифт около ТРЦ «Круиз».