В Рязани на Дне Молодежи выступит бывший участник лейбла Black Star

Фестиваль пройдет в воскресенье, 26 июня, в ЦПКиО.

В Рязани на Дне Молодежи выступит рэпер TERNOVOY. Об этом сообщила пресс-служба регионального минобра .

Мероприятие состоится в воскресенье, 26 июня, в ЦПКиО.

На Дне Молодежи запланированы площадка открытого лектория, спортивные и творческие мастер-классы, а также вечерний фестиваль молодых талантов.

Хедлайнером праздника станет победитель конкурса «Песни» на «ТНТ», бывший участник лейбла Black Star, рэпер TERNOVOY.