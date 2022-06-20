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В Рязани на Дне Молодежи выступит бывший участник лейбла Black Star
Фестиваль пройдет в воскресенье, 26 июня, в ЦПКиО.

В Рязани на Дне Молодежи выступит рэпер TERNOVOY. Об этом сообщила пресс-служба регионального минобра.

Мероприятие состоится в воскресенье, 26 июня, в ЦПКиО.

На Дне Молодежи запланированы площадка открытого лектория, спортивные и творческие мастер-классы, а также вечерний фестиваль молодых талантов.

Хедлайнером праздника станет победитель конкурса «Песни» на «ТНТ», бывший участник лейбла Black Star, рэпер TERNOVOY.

Для участия в фестивале нужно зарегистрироваться при помощи формы в посте.