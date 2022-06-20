В Рязани 14-летнюю девочку задержали за серию краж телефонов

Несколько горожан обратились в полицию в апреле.

В Рязани 14-летнюю девочку задержали за серию краж телефонов. Об этом сообщило региональное УМВД .

В апреле несколько горожан обратились в полицию после поездок в общественном транспорте. У них пропадали смартфоны.

Оперативники постарались установить максимальное число людей, ехавших в транспорте вместе с заявителями. Благодаря им удалось получить описание возможной преступницы. Нашлись свидетели некоторых краж.

Специалисты узнали, что к кражам причастна 14-летняя жительница Рязанского района. Ее нашли и доставили в отдел полиции. По возрасту она может быть привлечена к ответственности.

По предварительной информации, девушка причастна к шести кражам у пассажиров за четыре дня. При этом в один из дней она украла три телефона. Устройства она продавала случайным знакомым.

Проводится расследование.