В Кремле отреагировали на решение Литвы по блокаде Калининградской области

Пресс-секретарь президента отметил, что решение требует глубокого анализа перед принятием мер.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение Литвы по блокаде Калининградской области. Его словам опубликовало РИА Новости .

Песков заявил, что решение беспрецедентно, он назвал его нарушением «всего и вся».

Пресс-секретарь президента добавил, что решение требует глубокого анализа перед принятием мер.

«В течение нескольких дней это будет сделано», — заявил Песков.

Ранее стало известно, что с 17 июня нельзя будет провозить через Литву санкционные товары. Калининградскую железную дорогу уведомили о прекращении транзита товаров, попавших под санкции ЕС.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил, что если Евросоюз не исправит ситуацию, у Москвы будут «развязаны руки» для решения проблемы.