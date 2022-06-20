В Красноярске возбудили уголовное дело против женщины, уронившей младенца на улице

Мальчик закричал по дороге. Мать ребенка заявила, что не ожидала такого и от испуга бросила люльку на асфальт.

В Красноярске уголовное дело возбудили в отношении женщины, уронившей люльку с младенцем на асфальт. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT .

40-летняя женщина пошла гулять с семимесячным сыном, который был в переносной люльке. Мальчик закричал по дороге. Мать ребенка заявила, что не ожидала такого и от испуга бросила люльку на асфальт. Ребенок выпал и ударился головой.

У младенца в больнице диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости и кровоизлияние в мозг. В отношении женщины дело возбудили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».