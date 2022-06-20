В ДТП в Шлаковом пострадала водитель «Лексуса»

Авария случилась в воскресенье, 19 июня, на Куйбышевском шоссе.

Рязанская полиция рассказала подробности ДТП в Шлаковом. Информация появилась на сайте регионального УМВД .

Авария случилась в воскресенье, 19 июня, примерно в 16:10, около дома № 40б по Куйбышевскому шоссе.

По предварительным данным, 20-летний скопинец на Lada Vesta не убедился в безопасности маневра и врезался в Lexus.

В результате ДТП пострадала 27-летняя рязанка — она была за рулем иномарки. Ей оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.