Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза»

На платформах были 12 человек. Пятерых спасли, трое ранены, остальных ищут.

В понедельник, 20 июня, ВСУ нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Об этом в Telegram сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Удар произошел около 8 утра.

По данным Аксенова, на платформах были 12 человек. Пятерых спасли, трое ранены, остальных ищут.

Источник в силовых структурах Крыма отметил, что удар был нанесен по одной из буровых платформ на широте мыса Тарханкут на удалении от западного крымского побережья до 100 километров.

Спасательную операцию ведет Минобороны, в ней участвуют патрульные катера и авиация.