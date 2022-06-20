У входа в рязанский ТРЦ появилась парковка для инвалидов

Об этом сообщила детский омбудсмен Анжелика Евдокимова.

У входа в ТРЦ «Виктория Плаза» появилась парковка для инвалидов. Об этом сообщила детский омбудсмен Рязанской области Анжелика Евдокимова на странице в соцсети «ВКонтакте» .

К уполномоченной обратились родители детей-инвалидов. Они просили сделать парковку в более доступном месте.

«Я обратилась к генеральному директору ООО „Виктори“ с просьбой сделать место для парковки для людей с ограниченными возможностями у входа в ТРЦ. Буквально на днях мне пришло сообщение — парковка сделана. Благодарю администрацию центра за оперативность в решении вопроса!», — отметила Евдокимова.

По словам омбудсмена, сейчас идет работа над дооснащением объектами доступной среды площади Ленина.