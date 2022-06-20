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Третий год русскоговорящая пара пытается забрать своего ребенка из Германии и переехать жить в Рязань
Девочка живет в приюте, а родители воюют с бюрократической системой за право растить дочь.

Немецкая социальная служба забрала 11-месячную дочь у русскоязычной пары из Литвы во время их поездки в Германию. Третий год девочка живет в приюте, а родители воюют с бюрократической системой за право растить своего ребенка. Вместе с адвокатами они направляли просьбы разобраться в ситуации президенту Литвы, главе МИД, министру юстиции, обращались в посольство Литвы в Берлине, в службу защиты прав детей Литвы, республиканский парламент — Сейм. Все эти попытки решить проблему напоминали стук в запертые двери.

Изначально официальной причиной изъятия девочки называли неподходящие условия содержания. Однако на судебных заседаниях выяснилось, что семью оклеветали. На родителей донесли, что они купили своего ребенка и привезли в Германию, чтобы перепродать.

Кто оклеветал семью? Почему даже после выяснения обстоятельств власти не торопятся вернуть дочь родителям? И какое отношение к этой истории имеет Рязань? Ответы на эти вопросы — в публикации РЗН.инфо.