Третий год русскоговорящая пара пытается забрать своего ребенка из Германии и переехать жить в Рязань

Немецкая социальная служба забрала 11-месячную дочь у русскоязычной пары из Литвы во время их поездки в Германию. Третий год девочка живет в приюте, а родители воюют с бюрократической системой за право растить своего ребенка. Вместе с адвокатами они направляли просьбы разобраться в ситуации президенту Литвы, главе МИД, министру юстиции, обращались в посольство Литвы в Берлине, в службу защиты прав детей Литвы, республиканский парламент — Сейм. Все эти попытки решить проблему напоминали стук в запертые двери.
Изначально официальной причиной изъятия девочки называли неподходящие условия содержания. Однако на судебных заседаниях выяснилось, что семью оклеветали. На родителей донесли, что они купили своего ребенка и привезли в Германию, чтобы перепродать.
Кто оклеветал семью? Почему даже после выяснения обстоятельств власти не торопятся вернуть дочь родителям? И какое отношение к этой истории имеет Рязань? Ответы на эти вопросы — в публикации РЗН.инфо.