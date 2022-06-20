Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 21
13°
Срд, 22
15°
Чтв, 23
20°
ЦБ USD 56.17 -0.54 21/06
ЦБ EUR 58.8 -0.53 21/06
Нал. USD 59.1 / 67.1 20/06 14:15
Нал. EUR 59.1 / 67.1 20/06 14:15
Новости
Публикации
Русскоязычная семья просит убежище в Рязани после того, как немецкие в...
Пара три года безуспешно пытается вернуть ребенка, кото...
Вчера 16:12
564
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
10 июня 13:15
16 925
Рязанская область открывает туристический сезон и отмечает День России
Бесплатные экскурсии пройдут сразу в трех районах облас...
8 июня 15:45
9 229
Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
7 июня 16:12
9 199
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Торговый городок ожидает ревалоризация
Пространство станет резиденцией брендов и центром притяжения для горожан и туристов.

Торговый городок ожидает ревалоризация. Об этом сообщила его группа «ВКонтакте».

«Ревалоризация — это адаптация исторической недвижимости для современного использования и с новыми смыслами», — отметили в сообщении.

Возрождение Торгового городка назвали ревалоризацией и рассказали, что пространство станет резиденцией брендов и центром притяжения для горожан и туристов.

Напомним, территорию Торгового городка благоустроят за 210 миллионов рублей.