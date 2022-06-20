Торговый городок ожидает ревалоризация

Пространство станет резиденцией брендов и центром притяжения для горожан и туристов.

Торговый городок ожидает ревалоризация. Об этом сообщила его группа «ВКонтакте».

«Ревалоризация — это адаптация исторической недвижимости для современного использования и с новыми смыслами», — отметили в сообщении.

Возрождение Торгового городка назвали ревалоризацией и рассказали, что пространство станет резиденцией брендов и центром притяжения для горожан и туристов.

Напомним, территорию Торгового городка благоустроят за 210 миллионов рублей.