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В Рязани благоустроят территорию Торгового городка за 210 миллионов рублей
Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

В Рязани благоустроят территорию Торгового городка за 210 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление благоустройства города выделило 210 млн 749 тысяч 440 рублей. Подрядчику предстоит установить фонтан, 39 бетонных скамеек различных форм, семь урн, 26 вазонов и постаментов с нишей, 134 светильника и сцену, посеять газонную траву и проложить тротуарную плитку. Кроме того, необходимо посадить более 12 тысяч деревьев и кустарников и более восьми тысяч цветов в клумбы, рабаток и ваз-цветочниц.

Выполнить все работы необходимо до 30 мая 2023 года.

Напомним, в сентябре 2020 года Николай Любимов заявил о решении восстановить Торговый городок. Спустя год начались первые работы по реконструкции.