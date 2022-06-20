Telegram запустил платную подписку

Подписка дает доступ к дополнительным функциям, стоимость составит 449 рублей в месяц.

Мессенджер Telegram запустил платную подписку Premium. Об этом сообщается в официальном блоге мессенджера.

Подписка дает доступ к дополнительным функциям, стоимость составит 449 рублей в месяц. Сам мессенджер останется бесплатным.

Подписка позволит увеличить вдвое все лимиты. Пользователи смогут загружать файлы объемом до 4 ГБ, скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, использовать дополнительные инструменты для управления чатами и другие преимущества.

Все старые функции останутся бесплатными.