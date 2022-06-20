Судебные приставы начали автоматически взыскивать долги

С 20 июня отдельные решения, которые не требуют участия пристава, будут приниматься автоматически.

В России начали в автоматическом режиме возбуждать и прекращать исполнительные производства в отношении должников, также долги теперь будут взыскивать без участия судебных приставов. Об этом передает РИА Новости .

С 20 июня отдельные решения, которые не требуют участия пристава, будут приниматься автоматически.

Речь идет о вопросах возбуждения исполнительного производства и отказа в этом, окончания, приостановления и прекращения исполнительного производства, взыскания исполнительского сбора.

Автоматически будут отменяться ограничения в отношении должника, запреты, снятие арестов, отсрочка или рассрочка, обращения и отмена взысканий.