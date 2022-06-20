Строительство ресторанного комплекса в Рязани обсудят на слушаниях

Речь идет об участке на берегу Трубежа в новом микрорайоне за ТЦ «Премьер» и «Декатлон». Застройщик ООО «Промактив» просит использовать территорию площадью 13590 кв м, которая находится в зоне парков и скверов, для организации общественного питания.

Строительство ресторанного комплекса в Рязани обсудят на слушаниях. Об этом сообщает сайт мэрии.

Речь идет об участке на берегу Трубежа в новом микрорайоне за ТЦ «Премьер» и «Декатлон». Застройщик ООО «Промактив» просит использовать территорию площадью 13590 кв м, которая находится в зоне парков и скверов, для организации общественного питания.

Ожидается, что комплекс будет состоять из двух зданий, вокруг которых расположится сквер.

Обсуждение проекта пройдет 7 июля в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18 часов.