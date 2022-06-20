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Следователи разыскивают пенсионера из Спасского района, пропавшего в сентябре 2021 года
73-летний Александр Жоров вышел из дома в селе Огородниково 5 сентября 2021 года. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Следователи разыскивают пенсионера из Спасского района, пропавшего в сентябре 2021 года. Об этом сообщило региональное управление следкома.

73-летний Александр Жоров вышел из дома в селе Огородниково 5 сентября 2021 года. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы на момент исчезновения: рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, лицо овальное бледное, брови дугообразные, карие глаза, средний нос, прямые черные волосы с сединой. На лбу есть лысина. На центральной части спины имеется родинка. Часть зубов имеет дефекты.

Мужчина одет в черную матерчатую кепку, синие спортивные штаны, голубую кофту.

Тех, кто что-то знает о местонахождении пенсионера, просят сообщать по телефонам: +7 (910) 906-11-41, 8-4912-37-36-97, 8-49135-3-31-14, +7 (953) 737-08-91.