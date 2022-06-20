Следователи разыскивают пенсионера из Спасского района, пропавшего в сентябре 2021 года

73-летний Александр Жоров вышел из дома в селе Огородниково 5 сентября 2021 года. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Следователи разыскивают пенсионера из Спасского района, пропавшего в сентябре 2021 года. Об этом сообщило региональное управление следкома .

73-летний Александр Жоров вышел из дома в селе Огородниково 5 сентября 2021 года. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы на момент исчезновения: рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, лицо овальное бледное, брови дугообразные, карие глаза, средний нос, прямые черные волосы с сединой. На лбу есть лысина. На центральной части спины имеется родинка. Часть зубов имеет дефекты.

Мужчина одет в черную матерчатую кепку, синие спортивные штаны, голубую кофту.