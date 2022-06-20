«Рязаньгоргаз» бесплатно выполнил техобслуживание у потребителей «группы риска»

Газовики бесплатно провели техническое обслуживание газовых приборов, при необходимости выполнили ремонт и замену комплектующих.

В рамках подготовки к отопительному сезону специалисты компании «Рязаньгоргаз» совместно с представителями управления по делам территории Рязани посетили квартиры потребителей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Газовики бесплатно провели техническое обслуживание газовых приборов, при необходимости выполнили ремонт и замену комплектующих, оказали консультативную помощь по вопросам замены оборудования в муниципальном жилом фонде.

«Потребителей, которые не способны самостоятельно обеспечить безопасную эксплуатацию газового оборудования мы заносим в категорию „группа риска“ и ежегодно выполняем работы, необходимые для безопасного газоснабжения, на безвозмездной основе», — пояснил заместитель начальника службы по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования АО «Рязаньгоргаз» Вадим Лекомцев.