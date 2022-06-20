Рязанцам рассказали о погоде в понедельник

Дождь на территории области сохранится до первой половины дня, местами сильный.

В понедельник, 20 июня, в Рязанской области объявили метеопредупреждение. Сообщение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

Дождь на территории области сохранится до первой половины дня, местами сильный. Также ожидаются порывы ветра до 12-17 метров в секунду.

Согласно информации на сайте Гидрометцентра России, днем в Рязанской области ожидается до +21 градуса, ночью на вторник до +11 градусов. Дожди также сохранятся во вторник.