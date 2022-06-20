Россиянам рассказали об индексации выплат с 1 июля

С 1 июля некоторые банки открывают новые льготные программы кредитования для семей с детьми.

С 1 июля часть российских банков откроет новые льготные программы кредитования и страхования для семей с детьми, индексация пройдет в рядя регионов. Об этом сообщил Life .

Юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала о предстоящем повышении выплат. По ее словам, в Тамбовской области повысятся выплаты отдельным категориям граждан, работающим в сельской местности, инвалидам боевых действий, а также ежемесячные детские пособия, выплаты детям-сиротам. Жителей Пермского края ждет индексация на 1,058 пособия для многодетных семей, надбавки для педагогов, стипендии, выплаты пенсионерам с большим стажем и ветеранам труда. На 1,03 проиндексируют выплаты для жителей Калининградской области.

В Московской области упростят постановку на учет для получения земельного участка многодетным семьям. Для процедуры будет достаточно заявления, свидетельства о заключении брака и согласия на обработку данных.

Отмечается, что также начнет действовать механизм бесплатного проезда в электричках для детей до семи лет. Вдвое увеличат размер пособия женщинам-военнослужащим по уходу за ребенком до полутора лет. Кроме того, с 1 июля некоторые банки открывают новые льготные программы кредитования для семей с детьми.