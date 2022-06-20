Путин поручил рассмотреть возможность досрочного назначения пенсии по старости многодетным отцам

Ответственным за доклад по этому вопросу назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

До 1 октября Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность досрочного назначения пенсии по старости многодетным отцам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ответственным за доклад по этому вопросу назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Также президент поручил до 1 сентября обеспечить решения, распространяющие право семей на ипотеку по льготным ставкам при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года. До 1 ноября президент поручил предоставить предложения о льготах по оплате проезда воздушным транспортом детям-инвалидам.