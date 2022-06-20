Путин поручил провести выплаты пострадавшим от пожаров

До 1 июля президент поручил оказать материальную, финансовую помощь тем, кто частично или полностью утратил имущество первой необходимости в результате пожаров.

Владимир Путин подписал указ о выплатах пострадавшим от пожаров в Красноярском крае, Кемеровской области, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областях. Об этом сообщил сайт Кремля.

До 1 июля президент поручил оказать материальную, финансовую помощь тем, кто частично или полностью утратил имущество первой необходимости в результате пожаров.

Также единовременная выплата положена в случае вреда здоровью. Пособие получат члены семей погибших от пожаров, сумма будет равна стоимости услуг погребения.

Кроме того, до 1 августа президент поручил реализовать меры соцподдержки для тех, у кого жилье сгорело или пострадало. Планируется организовать отдых детям, пострадавшим от пожаров в регионах. До 1 сентября Путин поручил проработать вопрос реструктуризации задолженности для понесших ущерб, до 15 ноября — завершить первоочередное восстановление инфраструктуры, ремонт и строительство нового жилья для людей.