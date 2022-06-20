Николай Любимов опроверг свое участие в ПМЭФ-22

Бывший губернатор Рязанской области предположил, что опубликованное в сети видео — прошлогоднее.

Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов опроверг свое участие в петербургском экономическом форуме 2022 года. Об этом в понедельник, 20 июня, РЗН. Инфо сообщил сам чиновник.

«Нет, конечно, не участвовал», — заявил Любимов. Он предположил, что опубликованное в сети видео — прошлогоднее.

Ранее в сети появился ролик, на котором Любимов якобы дает комментарий в пресс-центре ПМЭФ.