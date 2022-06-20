На юбилее многоотраслевой производственной компании «КРЗ» лучшим сотрудникам вручили награды

На церемонии лучшим представителям завода и ветеранам вручили награды и поощрения губернатора Рязанской области, администрации города, министерства экономического развития, министерства строительства Рязанской области, Союза строителей, Обкома профсоюзов, ассоциации экономического сотрудничества предприятий.

В пятницу, 17 июня, в рязанской филармонии отпраздновали 60-летие ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ» и наградили лучших сотрудников предприятия. На юбилее присутствовали сотрудники и ветераны компании, мэр города Елена Сорокина, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, председатель гордумы Татьяна Панфилова, депутаты и партнеры предприятия. Анна Рослякова поздравила сотрудников и руководство предприятия со значимой датой.

«60 лет — это для человека пенсионный возраст, а для компании — срок зрелости. За это время сменилась не одна эпоха, но компания находится не просто на плаву, а постоянно совершенствуется и развивается», — подчеркнула она.

Гендиректор многоотраслевой производственной компании «КРЗ» Евгений Мееревич отметил, что компания никогда не стояла на месте, а обновляла производственные линии и технологическое оборудование, внедряла новые, современные решения. По его словам, в постоянном развитии и заключается ключ успеха.

«15 июня особый день — нашей компании исполнилось 60. За этим событием проделана большая работа — огромный коллективный труд всех поколений. Тех, кто проектировал, строил, запускал и развивал наш завод. Закладывал наши традиции, создавал историю и добрую репутацию. А сегодня настоящее и будущее компании продолжаем мы. За 60 лет на заводе накоплен уникальный опыт. За счет модернизации и технологического расширения было освоено производство мягких кровельных и гидроизоляционных материалов, бумаги, картона, мастики, битумной черепицы. Всего более 800 наименований, — рассказал Евгений Мереевич.

Гендиректор подчеркнул, что гордится компанией и сотрудниками. Он добавил, что особенно благодарен ветеранам, которые более 20 лет трудились на заводе.

«Они на пенсии, но присутствуют в этом зале. С большим уважением вспоминаем и благодарим нашу династию, которая в двух-трех поколения работала и продолжает работать в нашей компании», — заключил Евгений Мереевич.

На церемонии лучшим представителям завода и ветеранам вручили награды и поощрения губернатора Рязанской области, администрации города, министерства экономического развития, министерства строительства Рязанской области, Союза строителей, Обкома профсоюзов, ассоциации экономического сотрудничества предприятий.

Справка

МПК КРЗ — одна из крупнейших технологических компаний в России, производитель, поставщик и партнер. Флагман российской строительной индустрии и эксперт на отраслевых для компании рынках.

За 60 лет предприятие переросло в многопрофильную производственную компанию в составе которой четыре производства, 15 высокотехнологичных линий, а численность сотрудников достигает 600 человек.