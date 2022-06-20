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На территорию рязанской колонии пытались пронести больше 20 телефонов
Доставку организовал осужденный, которого водворили в штрафной изолятор.

В Рязанской области задержали мужчину, который пытался пронести на территорию ИК-5 мобильные телефоны. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

Мужчина пытался пронести на территорию колонии сверток, в котором был 21 телефон. Гаджеты были предназначены для осужденных.

Выяснилось, что доставку организовал осужденный, которого водворили в штрафной изолятор.

На задержанного составили протокол, его привлекут к административной ответственности.