На территорию рязанской колонии пытались пронести больше 20 телефонов

Доставку организовал осужденный, которого водворили в штрафной изолятор.

В Рязанской области задержали мужчину, который пытался пронести на территорию ИК-5 мобильные телефоны. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

Мужчина пытался пронести на территорию колонии сверток, в котором был 21 телефон. Гаджеты были предназначены для осужденных.

Выяснилось, что доставку организовал осужденный, которого водворили в штрафной изолятор.

На задержанного составили протокол, его привлекут к административной ответственности.