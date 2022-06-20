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На семи рязанских улицах во вторник отключат холодную воду
Объявление появилось на сайте мэрии.

На семи рязанских улицах во вторник, 21 июня, отключат холодную воду. Объявление опубликовала мэрия.

С 9:30 до 17:00 без ресурса останутся:

  • улица Гоголя, дома №№ 16—26 (четная сторона), 19—23 (нечетная сторона);
  • улица Льва Толстого, дома №№ 5 (школа № 37), 8—12 (четная сторона);
  • улица Чернышевского, дома №№ 7 (ОМОН), 16—22 (четная сторона);
  • улица Полетаева, дома №№ 11—13 (нечетная сторона);
  • улица Островского, дом № 21 корпус 2;
  • улица Зубковой, дома №№ 2 корпус 2, 4 корпус 1;
  • улица Тимуровцев, дом № 9 корпус 2.

Техническую воду будут подвозить с 11:00 до 16:00 к дому № 5 по улице Толстого. Ограничения связаны с ремонтными работами на водопроводе.