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На четырех рязанских улицах в понедельник отключили холодную воду
Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

На четырех рязанских улицах в понедельник, 20 июня, отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

До 17:00 без ресурса остались:

  • улица 2-я Прудная, дома №№ 11, 13, 9, 8;
  • улица Соколовская, дома №№ 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 6 корпус 1, 7 корпус 1;
  • улица Молодежная, дома №№ 21 корпус 1, 21 корпус 2.

До 14:00 воды не будет в доме № 26 по улице 1-ой Красной.