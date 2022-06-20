На четырех рязанских улицах в понедельник отключили холодную воду
Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».
На четырех рязанских улицах в понедельник, 20 июня, отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «
До 17:00 без ресурса остались:
- улица 2-я Прудная, дома №№ 11, 13, 9, 8;
- улица Соколовская, дома №№ 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 6 корпус 1, 7 корпус 1;
- улица Молодежная, дома №№ 21 корпус 1, 21 корпус 2.
До 14:00 воды не будет в доме № 26 по улице 1-ой Красной.