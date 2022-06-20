Минцифры проиграл суд «Ростелекому» по взысканию неустойки за ситуационный центр Рязанской области

Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области требовало с компании 7 млн рублей неустойки по госконтракту от 2019 года

Минцифры проиграл суд «Ростелекому» по взысканию неустойки за ситуационный центр Рязанской области. Об этом сообщает сайт Арбитражного суда.

Согласно документу, министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области требовало с компании 7 млн рублей неустойки по госконтракту от 2019 года на создание комплекса программно-технических средств и информационно-аналитической системы ситуационного центра губернатора.

Общая стоимость работ оценивалась в 158,6 млн рублей. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца.