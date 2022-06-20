Малков заявил, что для Рязани закупят 47 новых автобусов

Также, по словам врио губернатора, в город поступят около 150 автобусов и троллейбусов из Москвы.

Врио губернатора Павел Малков заявил, что для Рязани закупят 47 новых автобусов. Глава региона рассказал об этом на встрече с секретарями местных и первичных отделений партии «Единая Россия» в понедельник, 20 июня, пишет издательство « Пресса ».

Малков также уточнил, что ближайшем будущем в город поступят около 150 автобусов и троллейбусов из Москвы и Петербурга. «Они не новые, но во вполне приличном состоянии», — заметил врио губернатора.

При этом, по словам Малкова, недостаточно обновить транспортный парк. «Нужно изменить отношение к самому предприятию. Оно должно быть современным и эффективным, соответствовать требования времени», — констатировал глава региона.