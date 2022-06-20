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Малков назвал территорию рязанского кремля приоритетом в благоустройстве
Малков отметил, что именно с этой территории большинство гостей Рязани начинает знакомство с регионом.

Врио губернатора Павел Малков назвал территорию рязанского кремля приоритетом в благоустройстве. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Малков отметил, что именно с этой территории большинство гостей Рязани начинает знакомство с регионом. Врио губернатора отметил, что нужно определить точки пешеходного маршрута Рязани и запускать процесс. При этом, он подчеркнул, что важно сформировать четкие правила, которые все должны «неукоснительно соблюдать».

«Причем речь идет не только про пешеходные маршруты, а в целом про застройку Рязани и области. Правила для всех должны быть одни! Делать это необходимо прямо сейчас, пока есть реальная возможность получить поддержку проектов из федерального бюджета», — заявил Малков.

Он добавил, что особое внимание нужно уделить поселку Остров. По словам Малкова, жилищного строительства в поселке не будет, там допускается минимум автомобильного транспорта.

Врио главы региона поручил предусмотреть парковочные пространства, пункты проката велосипедов и самокатов, проложить соответствующие дорожки на протяжении пешеходного маршрута.

Малков отметил, что помимо кремля, пешеходный маршрут должен включать набережные Оки и Трубежа, Лыбедского бульвара.