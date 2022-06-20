Энергетики призвали рязанцев соблюдать правила безопасности при грозе

Специалисты ежегодно проводят тщательную подготовку электросетевого комплекса региона к грозовому периоду.

Энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» «Рязаньэнерго» призвали жителей области соблюдать правила личной безопасности при грозе. «Нужно быть предельно внимательными и осторожными, особенно, если непогода застала вблизи энергообъектов», — отметили в «Рязаньэнерго».

Специалисты ежегодно проводят тщательную подготовку электросетевого комплекса региона к грозовому периоду. Особое внимание уделяется профилактике несчастных случаев. Энергетики рекомендуют рязанцам придерживаться простых правил безопасности во время неблагоприятных погодных условиях:

Не подходите к энергооборудованию и линиям электропередачи. Касаться металлических сооружений, проволочных или сетчатых ограждений категорически запрещено.

Водителям рекомендуется снизить скорость и остановиться подальше от деревьев и высоковольтных линий электропередачи.

Следует укрыться в автомобиле или в помещении при нахождении под открытом небом. Не стоит прятаться в небольших строениях, навесах, матерчатых палатках или среди редкого скопления деревьев. Если до укрытия далеко — пригнитесь и передвигайтесь поодиночке. Не ложитесь на землю. Сядьте на корточки в ложбинке, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками и максимально пригнув голову.

В помещении необходимо отойти от окон, а также труб и другой металлической сантехники. Следует отключить внешние антенны, выключить из розетки радиоприемники и телевизоры, держаться подальше от электроприборов. Опасно разговаривать в это время по мобильному телефону.

Смертельно опасно приближаться к провисшим или оборванным проводам. Следует держаться на расстоянии не менее 8 метров от этого места. Если вы оказались ближе, то отходить от провода нужно, не отрывая стопы от земли.

Обо всех замеченных повреждениях оборудования электросетевого комплекса попросили сообщать по телефону бесплатной «горячей» линии: 8-800-220-0-220 (круглосуточно). Отмечается, что это поможет энергетикам быстрее возобновить электроснабжение.