В вузах России могут запретить поступать в магистратуру не по профильным направлениям

Инциативу высказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

В вузах России могут запретить поступать в магистратуру не по профильным направлениям. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью « Коммерсанту ».

По словам чиновника, многие бакалавры поступают в магистратуру, сильно отличающуюся от профильного образования. «Здесь надо навести больше порядка. Я не говорю, что нужно прямые траектории устанавливать, что на юриспруденцию сможет поступить только юрист. Наверное, экономисты могут и в маркетинг пойти, но довольно странно, если у нас выпускник журфака пойдет на энергомашиностроение», — заметил Фальков.

При этом, по словам министра, направления должны быть профильно близкими или сочетаемыми между собой — например, экономика и менеджмент или энергетика и электроэнергетика.

Ранее минобрнауки заявило, что в России откажутся от Болонской системы. Ей на смену придет собственная модель высшего образования.