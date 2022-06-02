В Восточной Африке открылся шоу-рум товаров рязанских производителей

Официальное открытие выставочного пространства В2 В, на котором представлено более 300 единиц продукции от 36 ведущих производителей рязанского региона, состоялось 1 июня в Кампале (Уганда). Со своими товарами африканских предпринимателей познакомили представители строительной, пищевой и сельхозотраслей, сферы IT-технологий, легкой промышленности, производители приборов и оборудования, товаров народного потребления, детских и медицинских изделий.
В церемонии открытия шоу-рума приняли участие члены рязанской делегации — министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев, директор АНО «АРБ» Устин Богачев, сенатор Совета Федерации, руководитель НКО «АфроКом» Игорь Морозов. В числе участников с африканской стороны — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Уганде и Южном Судане Владлен Семиволос, президент и исполнительный директор ТПП Уганды Олив Кигонго.
Открывая шоу-рум, Андрей Ворфоломеев подчеркнул, что Рязанская область является промышленным регионом с развитым экспортом, объёмы которого с 2020 года выросли втрое. Он подчеркнул, что с учетом сложившегося импорта Уганды, рязанский бизнес может быть полезен в части битумных смесей, бумаги и картона, удобрений, бытовой химии и косметики, крепежных изделий, дорожных ограждений, детских автомобильных кресел и колясок, медицинских приборов, кровельных и деревянных материалов, пшеницы, вентиляторов и вентиляционного оборудования, пожарной сигнализации.
По словам министра, открытие шоу-рума в Уганде — это еще один шаг в сближении интересов рязанского региона и стран Африки. Он отметил важность надежного партнерства и обоюдного расширения географии экономического взаимодействия за счет таких проектов как шоу-рум.
Как отметила Президент ассоциации ТПП Олив Киконга, в Уганде и в Африке в целом, наибольшее развитие экономики получил агропромышленный сектор, поэтому для африканского континента так высоко востребован вариативный российский экспорт. Помимо содействия в поддержке рязанского экспорта она выразила готовность помогать рязанскому бизнесу в локализации собственных производств на территории Африканского континента. Олив Киконга подтвердила намерение лично принять участие в форуме «Дни международного бизнеса в Рязанской области», который пройдет в августе этого года.
Выставочное B2B пространство товаров рязанских производителей продолжит свою работу до 24 июня. По информации организаторов проекта, — Рязанского центра экспорта Агентства развития бизнеса — за это время на площадке состоится около 200 презентаций, «круглых столов», встреч и переговоров с представителями бизнес-сообщества Уганды, заинтересованными в установлении долгосрочного сотрудничества. Для этого, в том числе, обеспечена ВКС связь с отделами продаж каждого из рязанских предприятий-участников проекта, что позволит оперативно уточнять все вопросы, возникающие у посетителей шоу-рума.