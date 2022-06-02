В Восточной Африке открылся шоу-рум товаров рязанских производителей

На нем представлены более 300 единиц продукции от 36 ведущих производителей рязанского региона.

Официальное открытие выставочного пространства В2 В, на котором представлено более 300 единиц продукции от 36 ведущих производителей рязанского региона, состоялось 1 июня в Кампале (Уганда). Со своими товарами африканских предпринимателей познакомили представители строительной, пищевой и сельхозотраслей, сферы IT-технологий, легкой промышленности, производители приборов и оборудования, товаров народного потребления, детских и медицинских изделий.

В церемонии открытия шоу-рума приняли участие члены рязанской делегации — министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев, директор АНО «АРБ» Устин Богачев, сенатор Совета Федерации, руководитель НКО «АфроКом» Игорь Морозов. В числе участников с африканской стороны — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Уганде и Южном Судане Владлен Семиволос, президент и исполнительный директор ТПП Уганды Олив Кигонго.

Открывая шоу-рум, Андрей Ворфоломеев подчеркнул, что Рязанская область является промышленным регионом с развитым экспортом, объёмы которого с 2020 года выросли втрое. Он подчеркнул, что с учетом сложившегося импорта Уганды, рязанский бизнес может быть полезен в части битумных смесей, бумаги и картона, удобрений, бытовой химии и косметики, крепежных изделий, дорожных ограждений, детских автомобильных кресел и колясок, медицинских приборов, кровельных и деревянных материалов, пшеницы, вентиляторов и вентиляционного оборудования, пожарной сигнализации.

По словам министра, открытие шоу-рума в Уганде — это еще один шаг в сближении интересов рязанского региона и стран Африки. Он отметил важность надежного партнерства и обоюдного расширения географии экономического взаимодействия за счет таких проектов как шоу-рум.

Как отметила Президент ассоциации ТПП Олив Киконга, в Уганде и в Африке в целом, наибольшее развитие экономики получил агропромышленный сектор, поэтому для африканского континента так высоко востребован вариативный российский экспорт. Помимо содействия в поддержке рязанского экспорта она выразила готовность помогать рязанскому бизнесу в локализации собственных производств на территории Африканского континента. Олив Киконга подтвердила намерение лично принять участие в форуме «Дни международного бизнеса в Рязанской области», который пройдет в августе этого года.

Выставочное B2B пространство товаров рязанских производителей продолжит свою работу до 24 июня. По информации организаторов проекта, — Рязанского центра экспорта Агентства развития бизнеса — за это время на площадке состоится около 200 презентаций, «круглых столов», встреч и переговоров с представителями бизнес-сообщества Уганды, заинтересованными в установлении долгосрочного сотрудничества. Для этого, в том числе, обеспечена ВКС связь с отделами продаж каждого из рязанских предприятий-участников проекта, что позволит оперативно уточнять все вопросы, возникающие у посетителей шоу-рума.