В Тюмени два мальчика утонули в котловане во время рыбалки

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

В Тюмени два мальчика утонули в котловане. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В четверг, 2 июня, в деревне Решетниково Тюменского района два брата шести и десяти лет пошли на рыбалку и утонули. Котлован располагался недалеко от частного дома, где жили дети. Глубина водоема составляет четыре метра.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили местных жителей, родителей погибших мальчиков, руководство района.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).