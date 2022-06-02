В Тюмени два мальчика утонули в котловане во время рыбалки
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).
В Тюмени два мальчика утонули в котловане. Об этом
В четверг, 2 июня, в деревне Решетниково Тюменского района два брата шести и десяти лет пошли на рыбалку и утонули. Котлован располагался недалеко от частного дома, где жили дети. Глубина водоема составляет четыре метра.
Следователи осмотрели место происшествия и опросили местных жителей, родителей погибших мальчиков, руководство района.
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).