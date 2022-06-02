В Спасском районе простились с рядовым Никитой Тивилевым, погибшим на Украине

Церемония прощания состоялась в четверг, 2 июня, в селе Ижевское.

В Спасском районе простились с рядовым Никитой Тивилевым. Он погиб во время спецоперации на Украине, пишут «Спасские вести».

Никита Тивилев был механиком-водителем БМП мотострелковой роты танкового полка. Указом Владимира Путина его посмертно наградили орденом Мужества.

Церемония прощания состоялась в четверг, 2 июня, в селе Ижевское. Отпевание Тивилева прошло в Казанском храме. Похоронили солдата с воинскими почестями на Красноульском кладбище.