В Сасове задержали похитителя оград с городского кладбища

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

В Сасове задержали похитителя оград с городского кладбища. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратилась 65-летняя местная жительница и рассказала, что с могилы ее родственников пропала металлическая калитка. Оперативники организовали проверку ближайших пунктов приема металлолома и стали опрашивать местных жителей. Выяснилось, что один из сасовцев хвастался знакомым, что нашел стабильный заработок — городское кладбище.

38-летнего мужчину задержали. Сообщается, что он имел сомнительную репутацию, злоупотреблял спиртным и не имел постоянной работы.

Полицейские выяснили, что злоумышленник причастен к краже еще двух металлических калиток с кладбища. Похищенное изъяли.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.